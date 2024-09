Ο Τέρανς Μαν φαίνεται πως θα παραμείνει να είναι για ακόμα 3 χρόνια παίκτης των Λος Άντζελες Κλίπερς, έχοντας συμφωνήσει σε επέκταση.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι Λος Άντζελες Κλίπερς τα βρήκαν σε όλα με τον Τέρανς Μαν και οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε τριετή επέκταση του συμβολαίου, με απολαβές οι οποίες θα φτάσουν τα 47 εκατομμύρια δολάρια.

Ο 27χρονος περιφερειακός βρίσκεται στην ομάδα της Καλιφόρνιας από το 2019 όταν και είχε γίνει draft στην 48η επιλογή, έχοντας περάσει και μία σεζόν στη G League με τη φανέλα των Agua Caliente Clippers. Σε περίπτωση που δεν χαλάσει η συμφωνία και μπουν κανονικά υπογραφές τότε ο ίδιος αναμένεται να φτάσει τα 8 χρόνια στους Κλίπερς.

Την περασμένη σεζόν, στα Play Off του NBA, ο Μαν είχε κατά μέσο όρο από 9,3 πόντους με 5 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ σε 31,2 λεπτά συμμετοχής.

