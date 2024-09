Την «πρώτη σελίδα» αποκάλυψε πως διαβάζει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, απαντώντας έτσι με χιουμοριστικό τρόπο σε φανς και haters.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει πάντοτε έναν τρόπο να μαγνητίζει τα βλέμματα. Τόσο για τα αγωνιστικά του κατορθώματα στην υπερπλούσια καριέρα του στο NBA, όσο και εκτός παρκέ. Αλλά αυτήν τη φορά βρήκε τρόπο να αυτοσαρκαστεί για κάτι που τον συνοδεύει ως συζήτηση όλα αυτά τα χρόνια.

Ο «βασιλιάς», συχνά πυκνά κατά την άφιξή του σε ένα γήπεδο, πριν από κάποιο παιχνίδι, διαβάζει βιβλία. Με τους απανταχού φαν και μη, να παρατηρούν πως τις περισσότερες φορές βρίσκεται στην πρώτη σελίδα.

Και ο ΛεΜπρόν βρήκε τρόπο να τους απαντήσει μέσω ενός βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό. Απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης σε μία πισίνα, ο Τζέιμς διαβάζει ένα βιβλίο. Όμως, όσο η κάμερα πλησιάζει, φανερώνεται ο τίτλος του. Το όνομα αυτού; «Η πρώτη σελίδα». Δίνοντας έτσι, με τον δικό του μοναδικό τρόπο... σάρκα και οστά στη θεωρία των NBA φανς πως διαβάζει πάντοτε την πρώτη σελίδα.

In an ad for Hennessy, LeBron James is trolling fans by reading a book called “The First Page” while being on the first page. 😅



