Ο Λάντρι Σάμετ φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του στους Νιου Γιορκ Νικς.

Σύμφωνα με τον Έντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Λάντρι Σάμετ τα βρήκε σε όλα με τους Νικς και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε συμβόλαιο διάρκειας 1 έτους, με τον 27χρονο γκαρντ να ετοιμάζεται πλέον για την 6η του σεζόν στο NBA.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Σάμετ ήταν στους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς όπου και σε 46 παιχνίδια μετρούσε κατά μέσο όρο από 7,1 πόντους με 1,3 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 15,8 λεπτά συμμετοχής.

Στο παρελθόν έχει φορέσει επίσης τη φανέλα των Φιλαδέλφεια Σίξερς, των Λος Άντζελες Κλίπερς, των Μπρούκλιν Νετς και των Φοίνιξ Σανς.

Free agent G Landry Shamet has agreed on a one-year deal with the New York Knicks, his agent George S. Langberg of GSL Sports Group tells ESPN. Shamet has career averages of 8.7 points and 38 percent on three-pointers. pic.twitter.com/uS6cxqg68X