Ο Έι Τζέι Γκρίφιν κάνει σκέψεις να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 21 ετών.

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Έι Τζέι Γκρίφιν σκέφτεται να ρίξει τους τίτλους τέλους στην καριέρα του στο μπάσκετ σε ηλικία 21 ετών.

Ο 21χρονος φόργουορντ ήταν το 16ο πικ στο draft του 2022 από την Ατλάντα και στη συνέχεια έγινε ανταλλαγή στους Ρόκετς. Την σεζόν που τελείωσε με την Ατλάντα, έπαιξε σε μόλις 20 ματς και είχε 2.9 πόντους κατά μέσο όρο.

Στην rookie season άφησε υποσχέσεις στους Χοκς με 8.9 πόντους , 2.1 ριμπάουντ και 39% στο τρίποντο. Φέτος δεν θύμιζε σε τίποτα τον παίκτη της πρώτης σεζόν και δεν πήρε τις ίδιες ευκαιρίες.

Είναι γιος του Έιντριαν Γκρίφιν, του πρώην head coach των Μπακς.

Just in: Houston Rockets F AJ Griffin is seriously considering stepping away from basketball, sources tell me and @KellyIko. Griffin, 21, was the No. 16 pick in the 2022 NBA draft to Atlanta, then traded to Houston this summer. Sides are preparing for his departure from the game. pic.twitter.com/AyNp1rF4MI