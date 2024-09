Ντουάιτ Χάουαρντ: «Ο Κόμπι είχε περισσότερες ικανότητες από τον Τζόρνταν»

Ο Ντουάιτ Χάουαρντ μίλησε για τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ και υπογράμμισε ότι ήταν καλύτερος από τον Μάικλ Τζόρνταν όσον αφορά τις ικανότητες.

Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας έχει αποχωρήσει εδώ και καιρό από το ΝΒΑ έχοντας βρει την μπασκετική του Ιθάκη στην... Ταϊβάν.

Μιλώντας στο «Gilbert Arena Show» στάθηκε στον Κόμπι Μπράιαντ, τον οποίο χαρακτήρισε καλύτερο από τον Μάικλ Τζόρνταν αναφορικά με τις συνολικές τους ικανότητες.

«Νομίζω ότι ο Κόμπι ήταν καλύτερος από τον Τζόρνταν εάν βάλουμε στην κουβέντα το πακέτο των ικανοτήτων. Πήρε τα πάντα από τον Τζόρνταν και τα πολλαπλασίασε. Τα έκανε καλύτερα» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του 39χρονου σέντερ ο οποίος είχε υπάρξει συμπαίκτης με τον Κόμπι Μπράιαντ στους Λέικερς τη σεζόν 2012-13.

