Χάουαρντ: «Ο Κόμπι είναι καλύτερος από τον Τζόρνταν από πλευράς ικανοτήτων»

Ο Nτουάιτ Χάουαρντ αποθέωσε τον Κόμπι Μπράιαντ και έκανε την σύγκριση με τον Μάικλ Τζόρνταν.

Λείπει πολύ από το μπάσκετ και από όλους όσους τον λάτρεψαν και συνεχίζουν να τον λατρεύουν, βλέποντας τον να παίζει. Ο Κόμπι Μπράιαντ βρίσκεται στη.... γειτονιά των αγγέλων μαζί με την κορούλα του, Τζίτζι αλλά το αποτύπωμα που άφησε στο άθλημα είναι χρυσό και θα μνημονεύεται για όσα χρόνια και αν περάσουν.

Για τον Black Mamba μίλησε ο πρώην συμπαίκτης του στους Λέικερς, Ντουάιτ Χάουαρντ στο show του Γκίμπερτ Αρίνας και έκανε τη σύγκριση με τον Μάικλ Τζόρνταν, το πρότυπο του θρύλου των Λέικερς.

«Πιστεύω ότι ο Κόμπι είναι καλύτερος από τον Τζόρνταν από πλευράς ικανοτήτων. Πήρε όλα όσα έκανε ο Τζόρνταν και τα... πολλαπλασίασε. Το έκανε καλύτερα», ήταν τα λόγια του. Αρίνας διαφώνησε με αυτήν την άποψη και έγινε έξαλλος.

Όλα αυτά λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις του Μάτζικ Τζόνσον για τον Μπράιαντ, όπου τόνισε ότι «ο Κόμπι ανήκει στη συζήτηση για τον GOAT».

“I think Kobe [Bryant is] better than [Michael Jordan] skill-wise. He took everything Jordan did and multiplied it. He did it better.”



Do you agree with Dwight Howard? 🤔



(via @GilsArenaShow)pic.twitter.com/YnnjQd1djy