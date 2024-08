Ο Τζρου Χόλιντεϊ κλήθηκε να συγκρίνει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού με το πρωτάθλημα των Σέλτικς και η επιλογή του ήταν... ξεκάθαρη.

Είναι από τις απόψεις που πολλές φορές διίστανται. Ειδικά όταν αναφερόμαστε σε παίκτες του NBA. Άλλοι επιλέγουν τις διακρίσεις με την Team USA και άλλοι τα πρωταθλήματα.

Ο Τζρου Χόλιντεϊ κατέκτησε πρόσφατα το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ως μέλος της εθνικής ομάδας της Αμερικής αλλά όταν κλήθηκε να κάνει τη σύγκριση με το πρωτάθλημα με τους Μπόστον Σέλτικς τον περασμένο Ιούνιο, η επιλογή του ήταν κάτι παραπάνω από... ξεκάθαρη.

«Σίγουρα ήταν υπέροχο το μετάλλιο στο Παρίσι. Ήμασταν κυριολεκτικά εμείς εναντίον του κόσμου. Όμως το πρωτάθλημα στη Βοστόνη ήταν καταπληκτικό. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να το ξεπεράσει κάτι» είπε ο Χόλιντεϊ και συνέχισε: «Το πλήθος, το σουτ του Πρίτσαρντ, ήταν όλα τόσο απίθανα. Μετά ακολούθησε η παρέλαση. Οπότε δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει σύγκριση».

Jrue Holiday was asked which was a wilder celebration: Winning the championship in Boston or The Gold Medal in Paris.



“Winning here was amazing. I’m not sure anything tops that. Winning here in Boston. The crowd, the shot Payton hit. It was all just so overwhelming.” pic.twitter.com/GpXgfQN3I8