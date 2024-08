Φαίνεται πως ο ΝτιΆντρε Έιτον θα αλλάξει περιβάλλουν τη φετινή σεζόν.

Στους Μπλέιζερς βρίσκεται ο ΝτιΆντρε Έιτον, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο ακόμα θα συμβαίνει αυτό. Σύμφωνα με το Clutch Points, το Πόρτλαντ αναμένεται να ανταλλάξει τον Μπαχαμέζο σέντερ. Αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί κάτι άξιο αναφοράς στην αγορά, αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον είναι αρκετά πιθανό να αποχωρήσει ο Έιτον.

Ο ψηλός του Πόρτλαντ μέτρησε 16.7 πόντους, 11.1 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ κατά μέσο όρο σε 55 ματς που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας του. Είχε 57% εντός παιδιάς, ενώ δεν έκανε και ιδιαίτερο ξεπέταγμα στους Μπλέιζερς μετά από ορισμένα καλά χρόνια στους Σανς.

The Portland Trail Blazers are expected to eventually trade Deandre Ayton, per @BrettSiegelNBA



“At some point, the Blazers and Ayton are expected to part ways, sources said, yet the former first overall pick doesn't command a market at this time.” pic.twitter.com/rxA2Kp7VPT