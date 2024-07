«Η Team USA χρειάζεται τον Ντουράντ για να πάρει το χρυσό»

Ο αναλυτής του ΝΒΑ, Σκιπ Μπέιλες τόνισε πως ο Κέβιν Ντουράντ είναι απαραίτητος για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τις ΗΠΑ.

Η Team USA μπορεί να νίκησε τόσο το Νότιο Σουδάν όσο και τη Γερμανία, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν ήταν πειστική η επικράτηση της. Μάλιστα κινδύνεψε ακόμα και με ήττα και από τις δύο ομάδες, με τον ΛεΜπρόν να καθαρίζει τη... μπουγάδα.

Οι Αμερικανοί πάντως στερούνται των υπηρεσιών του Κέβιν Ντουράντ αυτό το διάστημα ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί λεπτό στα φιλικά προετοιμασίας. Ο αναλυτής του ΝΒΑ, Σκιπ Μπέιλες μίλησε για το θέμα αυτό και τόνισε πως η ομάδα χρειάζεται τον KD για να πάρει το χρυσό.

«Άρχισα να έχω τις αμφιβολίες μου. Είναι ο KD ή bust. Νομίζω ότι τον χρειάζονται για να κερδίσουν το χρυσό. Είναι τόσο καλός σε αυτό το επίπεδο. Υπολόγισα σε εκείνον», ήταν τα λόγια του.

