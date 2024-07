Ο Κέβιν Ντουράντ όπως όλα δείχνουν θα απουσιάζει από την πρεμιέρα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο Κέβιν Ντουράντ δεν κατάφερε να αγωνιστεί σε κανένα από τα φιλικά παιχνίδια που έπαιξε η εθνική Αμερικής, λόγω ενός τραυματισμού στην γάμπα που τον ταλαιπωρεί τον τελευταίο καιρό.

Σύμφωνα λοιπόν, με τον Μπράιαν Γουίντχορστ οι πιθανότητες να δούμε τον Ντουράντ εντός παρκέ να αγωνίζεται στην πρώτη αγωνιστική των Ολυμπιακών Αγώνων Μπάσκετ με αντίπαλο την Σερβία (28/7, 18:15), δεν είναι με το μέρος του σταρ των Φοίνιξ Σανς.

Παρόλα αυτά δεν τίθεται ζήτημα αντικατάστασης του από το ρόστερ, όπως είχε γίνει στην περίπτωση του τραυματία Καουάι Λέοναρντ.

