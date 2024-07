Η Team USA επικράτησε δύσκολα της Γερμανίας (92-88) σε φιλικό πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να κάνει τα πάντα στα τελευταία λεπτά και να οδηγεί τους Αμερικανούς.

Κόντρα στο Νότιο Σουδάν ζορίστηκε η Team USA πριν λίγες ώρες. Η ομάδα του Στιβ Κερ τα βρήκε... σκούρα και κόντρα στην Γερμανία, αλλά στο τέλος κατάφερε να επικρατήσει με 92-88. Καθοριστικός στα τελευταία λεπτά ο ΛεΜπρόν που το πήρε πάνω του σε άμυνα και επίθεση με ρεσιτάλ.

Oι Γερμανοί έμειναν κοντά στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο και κατάφεραν να δημιουργήσαν θέματα στην Τeam USA σε ορισμένες φάσεις. Πήγαν στα αποδυτήρια στο 41-48 υπέρ των Αμερικανών.

Ο Σρούντερ μείωσε σε 52-50 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, ενώ ο Μο Βάγκνερ έγραψε το 62-61 στο 27' μετά από φοβερή ασίστ του Σρούντερ. Με το τρίποντο του Ομπστ οι Γερμανοί πέρασαν μπροστά με 66-64. O Έντουαρντς διαμόρφωσε το 68-71 στο τέλος της περιόδου.

Ο Ομπστ ισοφάρισε σε 78-78, πέντε λεπτά για το τέλος, όμως ο Λεμπρόν έκανε το 87-82. Ο Τάις μείωσε σε 87-86 στο 38', αλλά ο ΛεΜπρόν είχε πάλι απάντηση για το 92-86 και τον εντέκατο σερί πόντο του. Έτσι καθάρισε την υπόθεση νίκη με φοβερό takeover στα τελευταία λεπτά.

Για τους νικητές ο φοβερός ΛεΜπρόν τελείωσε με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, κάνοντας φοβερά πράγματα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Εμπίντ είχε 15 πόντους με 8 ριμπάουντ, ο Έντουαρντς μέτρησε 11 και ο Κάρι είχε 13.Στον αντίποδα ο Φραντζ Βάγκνερ μέτρησε 18 πόντους, ο Σρούντερ σταμάτησε στους 13 όπως ο Τάις, ενώ ο Ομπστ τελείωσε με 14 πόντους.

Oι ΗΠΑ βρίσκονται σε όμιλο με Σερβία, Νότιο Σουδάν και Πουέρτο Ρίκο, ενώ οι παγκόσμιοι πρωταθλητές Γερμανοί είναι παρέα με Γαλλία, Ιαπωνία και Βραζιλία.

