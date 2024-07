Ο Αντρέ Τζάκσον Τζούνιορ των Μπακς πέρασε την πόρτα του χειρουργείου εξαιτίας κατάγματος στο δάχτυλο.

Όπως έκαναν γνωστό με επίσημη ενημέρωσή του οι Μιλγουόκι Μπακς, ο Αντρέ Τζάκσον Τζούνιορ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση εξαιτίας κατάγματος που είχε υποστεί στο τρίτο δάχτυλο του αριστερού του χεριού.

Σύμφωνα με τα «ελάφια», η επέμβαση πραγματοποιήθηκε χωρίς απρόοπτα και ο 22χρονος περιφερειακός αναμένεται να είναι έτοιμος ώστε να επιστρέψει σε σύντομο χρονικό διάστημα στις προπονήσεις, αφού αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό του, ο οποίος έγινε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού του Summer League με αντίλαλο τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Medical Update: Andre Jackson Jr. underwent successful surgery today to repair a fracture of his left third finger that occurred in Tuesday’s Summer League game vs. the Clippers.



Jackson Jr. is expected to be at full participation in training camp.