Γκαρνέτ: «Ο ΛεΜπρόν θα μπορούσε να παίξει άλλα 10 χρόνια έχοντας τον ρόλο του Ντρέιμοντ Γκριν»!

Ο Κέβιν Γκαρνέτ είδε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στο πρώτο φιλικό της Team USA κόντρα στον Καναδά και εξήγησε ότι ο King θα μπορούσε να παίζει μπάσκετ μέχρι τα... 49 του!

Οι ΗΠΑ έχουν έναν στόχο, να κατακτήσουν το χρυσό μετάλλιο στο Παρίσι, παρουσιάζοντας μία από τις πιο κυριαρχικές ομάδες όλων των εποχών. Και το πρώτο δείγμα γραφής απέναντι στον Καναδά, αντίπαλο της Ελλάδας στον όμιλο της Λιλ, κινήθηκε σε αυτούς τους ρυθμούς, με το τελικό 86-72 να έρχεται με θέαμα και ουσία.

Σε ό,τι αφορά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο King μέτρησε 7 πόντους με 3/6 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1/2 βολές, πέντε ριμπάουντ, τρεις ασίστ, τρία κλεψίματα και ένα μπλοκ σε 19 λεπτά, υποχρεώνοντας τον Κέβιν Γκαρνέτ να σχολιάσει στο Twitter πως: «Ο ΛεΜπρόν θα μπορούσε να παίξει άλλα 10 χρόνια έχοντας τον ρόλο του Ντρέιμοντ Γκριν»!

Η αναφορά στον Γκριν έγινε ακριβώς επειδή ο φόργουορντ των Γουόριορς μπορεί να είναι επιδραστικός ακόμα και με... μηδέν πόντους.

Lord! Bron could play 10 more years in a Draymond role. 💯 🇺🇸 🫡