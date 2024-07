Ο Βλάτκο Τσάντσαρ θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς και την καινούρια σεζόν.

Ο Βλάτκο Τσάντσαρ (27 ετών, 2.03 μέτρα) θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο NBA για λογαριασμό των Ντένβερ Νάγκετς, παρόλο που η ομάδα πρόσφατα είχε αποφασίσει να κάνει Opt-Out από την συμφωνία της με τον Σλοβένο σέντερ και να τον αφήσει ελεύθερο.

Οι Ντένβερ Νάγκετς ανακοίνωσαν την συμφωνία πολυετούς συμβολαίου με τον Τσάντσαρ, ο οποίος θα συμπληρώσει την πέμπτη του χρονιά ως μέλος των Νάγκετς. Σε τέσσερις χρονιές στα παρκέ του NBA ο Σλοβένος έχει μετρήσει 3.5 πόντους και 1.7 ριμπάουντ σε περίπου 11 λεπτά συμμετοχής σε 130 αγώνες κανονικών περιόδων.

Staying in The Mile High 🏔



We have resigned Vlatko Čančar to a multiyear contract. pic.twitter.com/NDvwgOuxh4