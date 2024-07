Ο Κέιλεμπ Μάρτιν είναι το νεότερο μεταγραφικό απόκτημα των Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Πέρα από την ανακοίνωση της απόκτησης του Πολ Τζορτζ, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς ανακοίνωσαν ακόμη ένα μεταγραφικό απόκτημα. Αυτή το φορά ο λόγος για τον Κέιλεμπ Μάρτιν.

Την περυσινή σεζόν αγωνίστηκε στους Μαϊάμι Χιτ έχοντας κατά μέσο όρο από 10 πόντους με 4,4 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ ενώ σύμφωνα με τα όσα είχε κάνει γνωστά ο Έντριαν Βοϊναρόφσκι, ο 28χρονος φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με απολαβές άνω των 32 εκατ. δολαρίων.

Στο παρελθόν ο Μάρτιν έχει περάσει επίσης από τους Σάρλοτ Χόρνετς.

Caleb Martin ➡️ Philly.



welcome to the squad, @Calebmartin14! pic.twitter.com/90fXjqlFhY