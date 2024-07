Ο Σιμόνε Φοντέκιο φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ και τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Σύμφωνα με τον Έντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Ντιρόιτ Πίστονς ήρθαν σε τελική συμφωνία με τον Σιμόνε Φοντέκιο, ο οποίος θα συνεχίσει στην ομάδα στην οποία έπαιζε από τον περασμένο Φεβρουάριο ενώ πριν από λίγες ημέρες είχε μείνει ελεύθερος.

Μάλιστα, όπως μεταφέρει το δημοσίευμα, ο 28χρονος Ιταλός φόργουορντ θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 16 εκατ. δολάρια. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο ίδιος άρχισε τη σεζόν ως παίκτης των Γιούτα Τζαζ ενώ μετρούσε κατά μέσο όρο από 10,5 πόντους με 3,7 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ σε 24,9 λεπτά συμμετοχής.

Ο Φοντέκιο τον Μάρτιο τραυματίστηκε σοβαρά με αποτέλεσμα να χάσει αρκετούς μήνες δράσης, μεταξύ αυτών και το προολυμπιακό τουρνουά με την χώρα του. Στο παρελθόν έχει περάσει επίσης μεταξύ άλλων από τη Βίρτους Μπολόνια, την Αρμάνι, την Άλμπα Βερολίνου και τη Μπασκόνια.

Free agent F Simone Fontecchio has agreed on a two-year, $16 million contract to return to the Detroit Pistons, sources tell ESPN. pic.twitter.com/ioGnth59xQ