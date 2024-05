Ο Σιμόνε Φοντέκιο δεν θα αγωνιστεί στο Προολυμπιακό τουρνουά του Πουέρτο Ρίκο με την Εθνική Ιταλίας.

Ο Σιμόνε Φοντέκιο υποβλήθηκε σε επέμβαση στο αριστερό πόδι και τέθηκε νοκ άουτ από την προσπάθεια της Εθνικής Ιταλίας για να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Ο Ιταλός φόργουορντ τραυματίστηκε στις 17 Μαρτίου και έπρεπε να υποβληθεί σε επέμβαση, προκειμένου να διορθώσει πιο γρήγορα το πρόβλημα.

Η Ιταλία είναι στον ίδιο όμιλο με το Πουέρτο Ρίκο και το Μπαχρέιν, ενώ στον άλλο όμιλο του τουρνουά είναι το Μεξικό, η Ακτή Ελεφαντοστού και η Λιθουανία.

Θυμίζουμε ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες προκρίνεται μόνο ο νικητής από κάθε τουρνουά, με τα άλλα τρία να διεξάγονται σε Ελλάδα, Ισπανία και Λετονία.

Simone Fontecchio had successful off season surgery on his left foot.

The Pistons forward stated that he will have to miss the PreOlympics this summer in Puerto Rico.

Wishing Simone a fast and safe recovery!#NBA #DetroitBasketball



