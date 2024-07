Ο 23χρονος rookie των Λος Άντζελες, Ντάλτον Κνεκτ επέλεξε τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών στο NBA.

Ο νέος παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς και καινούριος συμπαίκτης του Λεμπρόν Τζέιμς, Ντάλτον Κνεκτ, σε ερώτηση για το ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών στο NBA προχώρησε σε μια δήλωση η οποία σίγουρα θα προκαλέσει ντόρο. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως ο Κέβιν Ντουράντ είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών, κάτι το οποίο προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση αν σκεφτεί κανείς πως από φέτος θα μοιράζεται τα ίδια αποδυτήρια με τον Λεμπρόν, ενώ υπάρχει πάντα και το δίλλημα με τον Τζόρνταν για την συζήτηση του GOAT.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ο ίδιος ο Κέβιν Ντουράντ είχε αποθεώσει τον Ντάλτον Κνεκτ όσο αγωνιζόταν με την φανέλα του πανεπιστημίου του Τενεσί. Το καινούριο απόκτημα των Λέικερς (17ο Pick στο Ντραφτ) ως παίκτης του Τενεσί στο NCAA σκόραρε κατα μέσο όρο 21.7 πόντους, έχοντας υψηλά ποσοστά στο τρίποντο τα οποία έφταναν το 40%.

