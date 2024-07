Οι Ντιτρόιτ Πίστονς απέκτησαν τον Τομπάιας Χάρις, διετές το συμβόλαιο έναντι 52 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τομπάιας Χάρις έμεινε ελεύθερος από τους Φιλαντέλφια 76ερς και άμεσα συμφώνησε με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, οι οποίοι επιχειρούν να κάνουν rebuilding.

Στο πλαίσιο των κινήσεών τους ανακοίνωσαν τον Τζέι Μπι Μπίκερσταφ για τη θέση του προπονητή.

Ο Χάρις υπέγραψε διετές συμβόλαιο, αξίας 56 εκατομμυρίων δολαρίων. Τη διετία 2016-2018 είχε φορέσει ξανά τη φανέλα των Πίστονς.

Free agent Tobias Harris lands with the Detroit Pistons on a two-year, $52 million deal, sources tell ESPN. An ideal fit on the floor and in the locker room for a young, developing roster. pic.twitter.com/gXgExmIroN