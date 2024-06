Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς άφησαν ελεύθερο τον Κρις Πολ.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς είχαν διορία μέχρι σήμερα για να ενημερώσουν τι θα κάνουν τον Κρις Πολ. Και η απόφασή τους ήταν να τον αφήσουν ελεύθερο!

Αν είχαν ενεργοποιήσει την επιλογή τους, τότε ο Πολ θα είχε συμβόλαιο ενός έτους έναντι 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πλέον, ο έμπειρος 39χρονος πλέι μέικερ θα αναζητήσει την επόμενη ομάδα της καριέρας του, έχοντας περάσει από Χόρνετς, Κλίπερς, Ρόκετς, Θάντερ, Σανς και Γουόριορς.

BREAKING: The Warriors are waiving Chris Paul, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/16F3ffAbDJ