Οι Πίστονς επιβεβαίωσαν ότι ο Εβάν Φουρνιέ θα μείνει ελεύθερος να βρει την επόμενη ομάδα του.

Ήταν θέμα να ληφθεί η τελική απόφαση. Και οι Ντιτρόιτ Πίστονς επισημοποίησαν την απομάκρυνση του Εβάν Φουρνιέ. Η επιλογή για το συμβόλαιο της νέας σεζόν άνηκε στους Πίστονς, αυτοί αποφάσισαν αρνητικά και έτσι ο Γάλλος γκαρντ θα μπορεί να αναζητήσει τη νέα ομάδα του.

Το συμβόλαιο προέβλεπε αμοιβή 19 εκατομμυρίων δολαρίων. Με τον 31χρονο παίκτη να ετοιμάζεται να βρει την έκτη ομάδα του στο ΝΒΑ, αν φυσικά αποφασίσει να μείνει εκεί.

Με αυτή την κίνηση, οι Πίστονς άνοιξαν χώρο στο salary cap, το οποίο αντιστοιχεί σε 50 εκατομμύρια δολάρια.

The Detroit Pistons are declining Evan Fournier's $19 million team option, sources tell ESPN. This opens up $50 million in cap room for the franchise. New President Trajan Langdon is eager to use the team's space to take on contracts with future draft assets.