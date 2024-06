Ο Εβάν Φουρνιέ αποχωρεί από τους Ντιτρόιτ Πίστονς και σύμφωνα με δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, ο Γάλλος σκέφτεται σοβαρά προτάσεις από ομάδες της EuroLeague.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς δεν φέρονται διατεθειμένοι να ενεργοποιήσουν την οψιόν 19 εκατομμυρίων δολαρίων στο συμβόλαιο του Εβάν Φουρνιέ και σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Έβαν Σάιντερι, ο 31χρονος Γάλλος περιφερειακός σκέφτεται σοβαρά προτάσεις από ομάδες της EuroLeague!

Σε περίπτωση, λοιπόν, που οι Πίστονς δεν ενεργοπoιήσουν τη σχετική οψιόν στο συμβόλαιό του, ο Φουρνιέ μένει ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Φουρνιέ είναι διεθνής με τη Γαλλία, έχοντας κατακτήσει ένα ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2020, δύο χάλκινα στα Παγκόσμια Κύπελλα 2014 και 2019, αλλά και ένα ασημένιο στο EuroBasket 2022 και ένα χάλκινο στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2015.

Το 2012 μπήκε στο ΝΒΑ έχοντας 13.6 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ σε 704 αγώνες regular season με τους Νάγκετς, τους Μάτζικ, τους Σέλτικς, τους Νικς και τους Πίστονς.

