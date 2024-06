Ο Τζέιλεν ΜακΝτάνιελς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι έγινε ανταλλαγή και από τους Τορόντο Ράπτορς θα αγωνίζεται με τους Σακραμέντο Κινγκς.

Η ζωή των ανταλλαγών στο ΝΒΑ μπορεί να είναι αδυσώπητη . Η ανταλλαγή μπορεί να γίνει ξαφνικά και ακόμη και οι εμπλεκόμενοι παίκτες να έχουν άγνοια.

Ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Ντέβιον Μίτσελ μετακινήθηκαν στους Τορόντο Ράπτορς, με τον Τζέιλεν ΜακΝτάνιελς να κάνει την αντίθεση διαδρομή και να είναι πλέον παίκτης των Σακραμέντο Κινγκς.

Μόνο που ο ΜακΝτάνιελς φαίνεται να μην είχε πάρει... χαμπάρι για την ανταλλαγή. Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο twitter (X) ο πρώην πια παίκτης των Ράπτορς είναι στο γυμναστήριο και κάνει προπόνηση. Και αυτός που τραβάει το βίντεο τον ρωτάει για την ανταλλαγή. Για να πάρει την απάντηση: «Ποιος; Εγώ έγινα ανταλλαγή;».

Jalen McDaniels couldn’t believe he got traded to Sacramento 😂



(h/t @BASKETBALLonX )



pic.twitter.com/1OyJ7jVwZn