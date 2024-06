Ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Ντέιβιον Μίτσελ μεταφέρονται στο Τορόντο και τους Ράπτορς ως αντάλλαγμα για τον Τζέιλεν ΜακΝτάνιελς, όπως μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια.

Ο Σάσα Βεζένκοβ φαίνεται πως βρήκε το trade που αναζητούσε. Ο Βούλγαρος φόργουορντ είχε αναφέρει πως δε σκοπεύει να παραμείνει στους Σακραμέντο Κινγκς για μία ακόμα χρονιά και μπήκε στη λίστα με τα ανταλλάγματα προς τους Τορόντο Ράπτορς.

Ο Βεζένκοβ και ο Ντέιβιον Μίτσελ μπήκαν στο πακέτο για τον Τζέιλεν ΜακΝτάνιελς. Ο 26χρονος φόργουορντ αφήνει τους Τορόντο Ράπτορς και πλέον μετακομίζει στους Κινγκς, με τον Βεζένκοβ να περιμένει για να δει αν θα διατηρηθεί στο ρόστερ των Καναδών!

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού έχει πλέον δύο δρόμους. Αν οι Ράπτορς επιλέξουν να τον διατηρήσουν, τότε θα παραμείνει στο NBA, ενώ διαφορετικά για να απαλλαγούν από το συμβόλαιό του, θα τον τοποθετήσουν στη λίστα των waivers. Μια δεξαμενή στην οποία για 48 ώρες, οποιαδήποτε ομάδα της λίγκας μπορεί να τον υπογράψει με το συμβόλαιο που είχε στους Κινγκς. Αν παρέλθουν οι 48 αυτές ώρες, τότε μένει ελεύθερος, με τον Ολυμπιακό φυσικά να ενδιαφέρεται για να τον φέρει ξανά στην Ευρώπη.

Στα 42 παιχνίδια που αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν, ο Βεζένκοβ είχε συμμετοχή 12.2 λεπτών και μετρούσε μέσο όρο 5.4 πόντων με 37.5% από το τρίποντο, μαζί με 2.3 ριμπάουντ, 0.5 ασίστ.

