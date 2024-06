Πιρς: «Αν κερδίσουμε το In-Season Tournament δε θα βάλουμε μπάνερ, αυτό ας το κάνουν οι Λέικερς»

Ο Πολ Πιρς μέσα στη χαρά του για το πρωτάθλημα των Σέλτικς, βρήκε την ευκαιρία να... τρολλάρει τους Λέικερς που έμειναν πλέον έναν τίτλο πίσω από τους Κέλτες.

Η κόντρα των Λέικερς με τους Σέλτικς όσον αφορά τους τίλους στο NBA είναι ατελείωτη. Με τους Κέλτες να κατακτούν τον 18ο τίτλο τους και να ξεπερνούν έτσι τους «λιμνανθρώπους», οι οποίοι έχουν μείνει στους 17. Γεγονός που έκανε τον Πολ Πιρς να... τρελαθεί από τη χαρά του.

«Αν κερδίσουμε το In-Season Tournament, δε θα βάλουμε μπάνερ. Αυτό ας το κάνουν οι Λέικερς. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα χαλί και να το βάλουμε στον διάδρομο ή κάτι τέτοιο» ανέφερε σχετικά ο Πιρς.

“If we win the In-Season Tournament, we’re not putting up a banner. Let the Lakers do that. We can make it into a carpet and put it in the hallway or something.”



— Paul Pierce 😅



(via @KatieMo61)pic.twitter.com/w1eG2Wy9mg