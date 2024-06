Ο Αλ Χόρφορντ έγινε ο πρώτος Δομινικανός με πρωτάθλημα στο ΝΒΑ, με τον έμπειρο ψηλό να συνεχίζει και τη νέα σεζόν στη Βοστώνη.

Οι Σέλτικς μετά από προσπάθειες πολλών ετών και έντονη αμφισβήτηση, τελικά τα κατάφεραν και κατέκτησαν το πρωτάθλημα του ΝΒΑ με MVP τον Μπράουν. Επέστρεψαν στον θρόνο μετά το 2008. Σε αυτό το όμορφο ταξίδι το... λιθαράκι του έβαλε και ο φοβερός Αλ Χόρφορντ.

Ο 38χρονος σέντερ πανηγύρισε στο τέλος την κούπα και έγραψε ιστορία. Έγινε ο πρώτος Δομινικανός στην ιστορία της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη που φορά δαχτυλίδι πρωταθλητή.

Ο Big Αl μάλιστα θα παίζει στη Βοστώνη και τη νέα σεζόν, όπως αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Wyc Grousbeck. Ο Χόρφορντ θα παλέψει για το repeat. Στους τελικούς απέναντι στους Μάβερικς, μέτρησε 7 πόντους, 6.2 ριμπάουντ μέσο όρο με 52% στα σουτ και 47.1% στα τρίποντα.

After SEVENTEEN seasons in the league, Al Horford finally gets his ring 💍🙏 pic.twitter.com/oOvx8XRCji