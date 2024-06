Ο Τζέιλεν Μπράουν πήρε το βραβείο του MVP των τελικών... επικρατώντας στο νήμα του Τζέιλεν Τέιτουμ.

Το πρωτάθλημα... βάφτηκε στο πράσινο και το λευκό των Μπόστον Σέλτικς. Και όλοι περίμεναν την κατάληξη του δεύτερου βραβείο της βραδιάς.

Λιγότερο σημαντικού, αλλά παραμένει βραβείο. Ειδικά για έναν παίκτη των Σέλτικς, αφού το βραβείο του MVP έχει το όνομα του θρύλου της ομάδας, Μπιλ Ράσελ.

Αυτό θα κατέληγε είτε στα χέρια του Τζέισον Τέιτουμ, είτε σε εκείνα του Τζέιλεν Μπράουν, του παίκτη με το ακριβότερο συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ, Τελικά MVP των τελικών αναδείχθηκε ο δεύτερος, ο οποίος έμεινε έκπληκτος, με τον Τέιτουμ να ακούγεται συνεχώς να φωνάζει υπέρ του συμπαίκτη του!

Highest paid player in NBA history ✅



Finals MVP a year later ✅



Jaylen Brown silenced the critics pic.twitter.com/lWFafDExKA