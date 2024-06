Ο Μίκαελ Μπλούμπεργκ φαίνεται πως έχει συμφωνήσει να αγοράσει μετοχές των Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν οι Σαμς Τσαράνια και Τζον Κρονζίνσκι του The Athletic, ο δισεκατομμυριούχος Μίκαελ Μπλούμπεργκ έχει έρθει σε συμφωνία με τη διοίκηση των Μινεσότα Τίμπεργουλβς ώστε να αγοράσει μετοχές της ομάδας.

Με το Forbes να τοποθετεί τον 82χρονο πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης στη 12η θέση των πιο πλούσιων ανθρώπων τον περασμένο Απρίλιο, η δύναμη που αποκτά πλέον το Lore - Rodriguez Group είναι πολύ σημαντική για τη συνέχεια της ομάδας η οποία από τη στιγμή που ιδρύθηκε, το 1989, μέχρι και σήμερα δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα του NBA.

Υπενθυμίζουμε ότι το δίδυμο των Μαρκ Λόρι και των Άλεξ Ροντρίγκεζ είχε αποκτήσει ήδη το 40% και είχε συμφωνήσει να αγοράσει πλήρως τους Τίμπεργουλβς ωστόσο δεν επειδή δεν κατέβαλαν την τελευταία δόση στην καταληκτική ημερομηνία, το deal χάλασε.

