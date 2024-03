Προβλήματα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, με τον ιδιοκτήτη του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, Γκλέν Τέιλορ να ανακοινώνει ότι η ομάδα δεν είναι πλέον προς πώληση!

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς δεν είναι πλέον προς πώληση. Τουλάχιστον το ποσοστό που έχει στην κατοχή του ο Γκλεν Τέιλορ και ανέρχεται στο 60%.

Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, το δίδυμο των Μαρκ Λόρι και Άλεξ Ροντρίγκεζ απέκτησε το 40% της ομάδας της Μινεσότα και συμφώνησε να την αποκτήσει ολόκληρη.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Τίμπεργουλβς, η ομάδα δεν είναι πλέον προς πώληση αφού οι Λόρι και Ροντρίγκεζ δεν κατέβαλλαν την τελευταία δόση στην καταληκτική ημερομηνία της 27ης Μαρτίου!

Σύμφωνα με το ESPN το δίδυμο είχε συγκεντρώσει τα χρήματα, αλλά ο Τέιλορ συνέχισε να επιμένει ότι δεν έχουν τηρήσει το χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ η σχέση των δύο πλευρών έχει φθαρεί στο πέρασμα των δύο τελευταίων ετών.

Αυτή τη στιγμή, οι Τίμπεργουλβς παλεύουν για να πάρουν το Νο1 στη Δύση, έχουν ρεκόρ 50-22 και βρίσκονται στη 2η θέση.

The relationship between Taylor and his successors – Lore and Rodriguez – disintegrated over the past two-plus years, sources tell ESPN. Lore/Rodriguez did raise money necessary to purchase controlling interest, but Taylor contends that they didn’t meet contractual deadlines…