Το δαχτυλίδι του πρωταθλητή στο NBA θα καταλήξει στα χέρια των παικτών της Βοστώνης, σύμφωνα με τον Πολ Πιρς που έκανε και πρόβλεψη για το σκορ στους φετινούς τελικούς κόντρα στους Μάβερικς.

Ένας θρύλος των Μπόστον Σέλτικς, ο Πολ Πιρς βλέπει πως η ομάδα θα επιστρέψει στους τίτλους απέναντι στους Μάβερικς και μάλιστα με σκορ 4-2. Με τους τελικούς του NBA να ξεκινούν τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο MVP των Finals του 2008 έκανε τη δική του πρόβλεψη, χαρακτηρίζοντας τους Σέλτικς μία πιο έμπειρη ομάδα.

«Έχουν περάσει δυσκολίες. Έχουν την εμπειρία, νομίζω ότι έχουν επίγνωση της στιγμής περισσότερο από τους Μάβερικς. Ο Χόλιντεϊ έχει κερδίσει πρωτάθλημα, οπότε είναι τέλειο να τον έχεις στα αποδυτήρια. Ο Μπράουν και ο Τέιτουμ έχουν παίξει τελικούς, καταλαβαίνουν τη στιγμή ότι τίποτα δεν μπορεί να σου εγγυηθεί πως θα επιστρέψεις εκεί.

Οι Μάβερικς όσο εκπληκτικοί και αν είναι, όσο και αν έχουν πολύ καλούς παίκτες ρολίστες, νομίζω πως είμαστε μία ομάδα με μεγαλύτερο βάθος. Νομίζω ότι στο Ντάλας οι δύο σταρ πρέπει να παίζουν εκπληκτικά κάθε βράδυ για να κερδίσουν» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πολ Πιρς, καταλήγοντας πως οι Σέλτικς θα επικρατήσουν στα έξι παιχνίδια.

.@PaulPierce34 is taking his Celtics to win the NBA Finals👀 pic.twitter.com/91TNjK9bOa