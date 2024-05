Οι Σακραμέντο Κινγκς και ο Μάικ Μπράουν συζήτησαν το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας τους, ωστόσο οι διεργασίες... πάγωσαν.

Ο Μάικ Μπράουν έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τους Σακραμέντο Κινγκς. Με τις δύο πλευρές να συζητούν για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Ωστόσο, οι συζητήσεις φαίνεται να... πάγωσαν, αφού δεν υπήρχε κοινή γραμμή. Ο Μπράουν φαίνεται πως αναζητεί ένα συμβόλαιο της τάξης των 10-12 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως και αυτό ίσως να εξηγεί το χάσμα που δημιουργήθηκε.

Είναι δεδομένο πως η φετινή σεζόν των Κινγκς, όπου απέτυχαν να προκριθούν στα play off παίζει τη δική του σημασία, αφού η διοίκηση της ομάδας είναι εμφανώς απογοητευμένη.

Όπως και να έχει, η τρέχουσα συμφωνία εγγυάται ακόμα ένα χρόνο στον Μπράουν.

