Οι Κινγκς ήλθαν σε συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους κι έτσι ο 54χρονος προπονητής θα συνεχίσει στους «Βασιλιάδες» ως το 2027, λαμβάνοντας 30 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Μάικ Μπράουν θα συνεχίσει να κοουτσάρει τους Σακραμέντο Κινγκς αφού ήλθε σε συμφωνία με τους «Βασιλιάδες» για νέο τριετές συμβόλαιο αντί 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο πλευρών ολοκληρώθηκαν θετικά και ο 54χρονος προπονητής θα παραμείνει στην άκρη του πάγκου των Κινγκς ως το 2027.

Ο Μπράουν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Σακραμέντο το 2022. Την πρώτη του σεζόν, οδήγησε τους Κινγκς στα play off για πρώτη φορά έπειτα από 17 χρόνια και αναδείχτηκε Προπονητής της Χρονιάς.

Φέτος πάντως οι «Βασιλιάδες» αποκλείστηκαν στο play-in.

Sacramento Kings coach Mike Brown has agreed on a new contract that takes him through the 2026-2027 season, his agent Warren LeGarie tells ESPN. Brown, the 2022-2023 NBA Coach of the Year, gets a new deal with a significant raise.