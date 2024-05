Ο Ρούντι Γκομπέρ έριξε μια μπουνιά στην κοιλιά του Ντόντσιτς για να αποτρέψει αιφνιδιασμό.

Οι Μάβερικς έκαναν το 2-0 κόντρα στη Μινεσότα σε ένα ματς που ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν πρωταγωνιστής με την τριποντάρα νίκης. Μάλιστα μετά την εύστοχη προσπάθεια, γύρισε προς τον Γκομπέρ και του είπε «γαμ@@λη, δεν μπορείς να με μαρκάρεις». Ίσως να τα... είχε με τον Γάλλο σέντερ από μια προηγούμενη φάση στο ματς. Ο Σλοβένος πήγε να ανοίξει τον αιφνιδιασμό και ο Γκομπέρ του έριξε μπουνιά στην κοιλιά για να τον κόψει.

Rudy Gobert appeared to have punched Luka Doncic in the ribs while committing a foul to stop a fastbreak.



Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/8NubMP8sTD