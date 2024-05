Ο Λούκα Ντόντσιτς πέτυχε το καλάθι της νίκης στο Game 2 κόντρα στην Μινεσότα και μετά περιποιήθηκε τον Γκομπέρ.

Είναι τεράστιος παίκτης και θέλει σαν τρελός φέτος να φτάσει στο πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του στο ΝΒΑ. Ο Λούκα Ντόντσιτς... εκτέλεσε τη Μινεσότα με τρίποντο νίκης, τρία δευτερόλεπτα για το τέλος και έτσι το Ντάλας βρίσκεται στο 2-0 στους τελικούς Δύσης με δύο break.

Μάλιστα μετά την τρίποντη βόμβα του, θέλησε να κάνει και trash talking στον Γκομπέρ, φωνάζοντας του «γαμ@@λη δεν μπορείς να με μαρκάρεις». Σίγουρα το τρίτο ματς της σειράς αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Οι Μάβερικς είναι πλέον το φαβορί για πρόκριση στους τελικούς.

LUKA GAME-WINNER.

ABSOLUTE CINEMA.



Mavs take a 2-0 series lead in the West Finals 🐴 pic.twitter.com/3eIVAByldy