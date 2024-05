Γκριν για Γκομπέρ: «Έγινε BBQ chicken, δεν έχει ελπίδα κόντρα στον Γιόκιτς»

Ο Ντρέιμοντ Γκριν πέταξε το καρφάκι του για τον τρόπο που ο Νίκολα Γιόκιτς έχει... διαλύσει τον Ρούντι Γκομπέρ στα τελευταία ματς της σειράς Νάγκετς-Τίμπεργουλβς.

Oι Νάγκετς εκεί που βρέθηκαν να χάνουν με 2-0 από τη Μινεσότα, έχοντας δεχθεί μάλιστα δύο break έφεραν τούμπα τη σειρά και πλέον βρίσκονται στο 3-2 υπέρ τους.

Στο Game 3 ο Γιόκιτς είχε 24 πόντους, 14 ριμπάουντ με 9 ασίστ, στο τέταρτο μέτρησε 35 με 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ στο 5ο είχε 40 πόντους, 13 ασίστ και 7 ριμπάουντ. Με άλλα λόγια ο MVP και της φετινής σεζόν έχει... διαλύσει τον Γάλλο σέντερ.

Εκεί πάτησε ο Ντρέιμοντ Γκριν και θέλησε να πικάρει τον Γκομπέρ λέγοντας: «Έχει γίνει BBQ chicken. Λέω την αλήθεια και τώρα η αλήθεια είναι πως ο Γκομπέρ δεν έχει καμιά ελπίδα κόντρα στον Joker».

