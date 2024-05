Έντουαρντς για τη μυθική εμφάνιση του Γιόκιτς: «Απλώς γελάω, είναι το μόνο που μπορώ να κάνω» (vid)

Ο Νίκολα Γιόκιτς πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις ever σε play off και ο Άντονι Έντουαρντς παραδέχθηκε πως ο Σέρβος σέντερ είναι ο καλύτερος παίκτης στο ΝΒΑ.

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι η απάντηση σε κάθε ερώτηση που αφορά τη νίκη των Νάγκετς στο Game 5 της ημιτελικής σειράς με τους Τίμπεργουλβς, σφραγίζοντας το 3-2 των περσινών πρωταθλητών.

Ο Σέρβος σέντερ παρέλαβε το τρίτο MVP από τον κομισάριο της λίγκας, Άνταμ Σίλβερ και γέμισε τη στατιστική του στο 111-97 επί της Μινεσότα με 40 πόντους, 13 ασίστ και επτά ριμπάουντ, δίχως να κάνει λάθος!

Από την άλλη πλευρά, ο Άντονι Έντουαρντς έμεινε στους 18 πόντους με 5/15 σουτ και ακολούθως, ρωτήθηκε για την απόδοση του Νίκολα Γιόκιτς.

«Απλώς γελάω. Είναι το μόνο που μπορώ κάνω. Δεν μπορώ να τρελαθώ… Ξέρω ότι είναι ο MVP. Είναι ο καλύτερος παίκτης στο ΝΒΑ. Το απέδειξε στα τελευταία τρία παιχνίδια. Ήταν ξεχωριστός απόψε. Πρέπει να του δώσω τα credits» εξήγησε ο «Ant».

Ant on Jokic tonight:



“I just laugh. That’s all I can do. I can’t be mad…He’s the MVP. He’s the best player in the NBA. He showed it the last 3 games…He was special tonight. I have to give him his flowers. He was that guy.”



(via @BenGolliver)



