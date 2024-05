Ο Άντονι Έντουαρντς πραγματοποίησε μία τρομερή και παράλληλα ιστορική εμφάνιση κόντρα στους Νάγκετς.

Οι Ντένβερ Νάγκετς έκαναν δεύτερο σερί break με αντίπαλο τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς επικρατώντας εκτός έδρας με 115-107 και έστειλαν τη σειρά στο 2-2, φέρνοντας τα πάντα σε ισορροπία έπειτα το Game 4.

Ο Άντονι Έντουαρντς, παρά την ήττα της ομάδας του, κατάφερε να πραγματοποιήσει μία τρομερή εμφάνιση, με την οποία μάλιστα έγραψε ιστορία. Πιο συγκεκριμένα, το ρεκόρ του αφορά τη λίστα με τους παίκτες όπου μέχρι τα 22 είχε τα περισσότερα παιχνίδια των Play Off με 40+ πόντους. Για την ακρίβεια πλέον, μετά τους 44 κόντρα στους Νάγκετς, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 4 ενώ στην κορυφή ακριβώς από πάνω βρίσκεται ο Λούκα Ντόντσιτς με 5. Ο Κέβιν Ντουράντ και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ακολουθούν στα 3.

Most playoff games with 40+ points at age 22 or younger:



🔹Luka Doncic — 5

🔸Anthony Edwards — 4

🔹Kevin Durant — 3

🔹LeBron James — 3

🔹Amar’e Stoudemire — 3 pic.twitter.com/gYeEiJT86P