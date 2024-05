Μπράουν: «Δεν ήρθαμε στο Κλίβελαντ για τον καιρό»

Μια ατάκα του Τζέιλεν Μπράουν ήταν αρκετή για να ξυπνήσει τη... φλόγα των Σέλτικς πριν το Game 3 κόντρα στους Καβς.

Ο Τζέισον Τέιτουμ και ο Τζέιλεν Μπράουν οδήγησαν τους Μπόστον Σέλτικς σε ένα πολύ σημαντικό break και ανέκτησαν το πλεονέκτημα έδρας απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Πλέον οι Κέλτες βρίσκονται μπροστά με 2-1 και το Game 4 γίνεται στο Κλίβελαντ.

Οι Κέλτες επικράτησαν με 106-93 και θα ψάξουν άλλο ένα break για να αγκαλιάσουν την πρόκριση στους τελικούς Ανατολής. Ο Τζέιλεν Μπράουν μίλησε στους συμπαίκτες του πριν το ματς για να τους ανεβάσει και πέταξε μια... ατάκα που λειτούργησε ευργετικά. «Δεν ήρθαμε στο Κλίβελαντ για τον καιρό», ήταν τα λόγια του.

O Mπράουν είχε 28 πόντους με 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ στο τρίτο ματς της σειρά κόντρα στο Κλίβελαντ.

Jaylen Brown shades Cleveland in his pre-game message to teammates 😅 pic.twitter.com/vIp0MZpB3j