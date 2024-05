Ο Ρούντι Γκομπέρ κέρδισε το βραβείο του Κορυφαίου Αμυντικού, για 4η φορά στην καριέρα του και πρώτη ως παίκτης των Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Ο Ρούντι Γκομπέρ διαδέχθηκε τον Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ και πήρε για μία ακόμη χρονιά το βραβείο του Καλύτερου αμυντικού. Ο Γάλλος σέντερ πήρε για τέταρτη φορά το σχετικό βραβείο, με τις προηγούμενες τρεις να είναι παίκτης των Γιούτα Τζαζ.

Πλέον, έπιασε στην κορυφή της σχετικής λίστας τους Ντικέμπε Μουτόμπο (Ντένβερ, Χοκς 2, Σίξερς) και Μπεν Γουάλας (Πίστονς). Παράλληλα, ο Γκομπέρ έγινε ο πρώτος παίκτης των Τίμπεργουλβς που κερδίζει αυτό το ατομικό βραβείο.

The complete voting results for the 2023-24 Kia NBA Defensive Player of the Year. pic.twitter.com/SpApbyUUw2

Άφησε πίσω του τον συμπατριώτη του και rookie της χρονιάς, Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ενώ στην 3η θέση τερμάτισε ο Μπαμ Αντεμπάγιο των Μαίάμι Χιτ.

4x Defensive Player of the Year 🏆



Rudy Gobert joins Dikembe Mutombo and Ben Wallace as the third player to do so 😤 pic.twitter.com/obrcxbb4sI