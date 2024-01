Ο Ντ' Άντζελο Ράσελ δεν τη γλίτωσε για την ενέργεια του να κλωτσήσει τη μπάλα κόντρα στους Γουόριορς.

Οι Λέικερς είχαν νικήσει τους Γουόριορς στη ματσάρα που κρίθηκε στις 2 παρατάσεις. Στο συγκεκριμένο ματς ο ΝτΆντζελο Ράσελ κλώτσησε τη μπάλα και αυτή πήγε προς την κερκίδα στο τέλος του ματς.

Αυτή η ενέργεια του δεν έμεινε ατιμώρητη. Το ΝΒΑ του επέβαλε πρόστιμο 15.000 δολαρίων και σίγουρα ο γκαρντ των λιμνάνθρωπων θα το σκεφτεί πολύ παραπάνω την επόμενη φορά να το ξανακάνει.

Φέτος ο Ράσελ μετρά 17.1 πόντους και 7.1 ασίστ κατά μέσο όρο και το όνομα του έχει εμπλακεί σε αρκετά σενάρια ανταλλαγής. Πάντως ακόμα παραμένει στο Λος Άντζελες.

