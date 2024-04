Ο Ντάρβιν Χαμ όλα πιθανότατα θα μείνει στους Λέικερς και τη νέα σεζόν.

Οι Λέικερς κατάφεραν να μπουν στα play off, όμως έχουν το εμπόδιο των πρωταθλητών Νάγκετς να ξεπεράσουν για να προκριθούν στον δεύτερο γύρο της Δύσης. Η σειρά είναι ήδη στο 1-0 υπέρ της παρέας του Νίκολα Γιόκιτς.

Σύμφωνα με τον insider των λιμνανθρώπων, Anthony Irwin, ο προπονητής της ομάδας, Ντάρβιν Χαμ πιθανότατα θα βρίσκεται στον πάγκο των Λέικερς και στο ξεκίνημα της νέας σεζόν ακόμα και αν αποκλειστούν στον πρώτο γύρο των play off.

Η παρέα του ΛεΜπρόν και του Ντέιβις είναι το αουτσάιντερ του ζευγαριού, ψάχνοντας τον πρώτο τίτλο μετά το 2020, τότε που πανηγύρισαν στη φούσκα του Ορλάντο.

Darvin Ham is likely set to return as the Lakers' coach next year, even with a potential early playoff exit, per @AnthonyIrwinLA pic.twitter.com/fVdoGsj8SF