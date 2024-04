Προειδοποίησε Ούμπρε ο Μπάτλερ: «Θα πλακωθούμε» (vid)

O Tζίμι Μπάτλερ έστειλε μια προειδοποίηση (;) στον παίκτη που φέρεται να έχει ευθύνη για τον τραυματισμό του.

Ο Τζίμι Μπάτλερ τραυματίστηκε λίγο πριν το τέλος του play in των Χιτ με τους Σίξερς. Ο ηγέτης του Μαϊάμι προσποιήθηκε και ο Ούμπρε που... έφαγε την προσποίηση, έπεσε πάνω στο πόδι του αντιπάλου του.

Στη συνέχεια έγινε γνωστό πως ο Μπάτλερ θα χάσει αρκετές εβδομάδες εξαιτίας του τραυματισμού, με τον Jimmy Buckets να... προειδοποιεί τον Ούμπρε στα social media. «Θα πλακωθούμε», έγραψε ο σταρ των Χιτ και μένει να δουμε αν το εννοεί ή θέλησε να κάνει πλάκα.

Oι Χιτ έχουν μπροστά τους μια δεύτερη ευκαιρία για τα play off, αφού παίζουν τον... τελικό κόντρα στους Μπουλς.

Jimmy Butler wants to fight Kelly Oubre for injuring him 😳 pic.twitter.com/ni6DFXU3wG