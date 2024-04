Ο Τζίμι Μπάτλερ τραυματίστηκε στο γόνατο στην ήττα των Χιτ από τους Σίξερς, για το play in και εκφράζονται φόβοι για σοβαρή ζημιά στο γόνατό του.

Ο Τζίμι Μπάτλερ δέχτηκε ένα χτύπημα στο γόνατό του, κατά τη διάρκεια του αγώνα για το play in, ανάμεσα στους Φιλαδέλφεια 76ερς και τους Μαϊάμι Χιτ. Αλλά συνέχισε να παίζει.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα και την ήττα των Χιτ, ο Μπάτλερ αποχώρησε από το γήπεδο, κουτσαίνοντας. Θα υποβληθεί σε εξετάσεις, για να διαπιστωθεί η ζημιά και το μέγεθός της, ωστόσο, η πρώτη ένδειξη κάνει λόγο για πρόβλημα στο μηνίσκο του.

Αν επαληθευτεί, ο Μπάτλερ θα μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα, όπως είναι προφανές ότι θα χάσει τον... τελικό των Χιτ απέναντι στους Σικάγο Μπουλς, με το νικητή να παίρνει το Νο8 στην τελική κατάταξη.

Miami Heat star Jimmy Butler is feared to have an MCL injury in his knee, sources tell @TheAthletic @Stadium. The injury could sideline Butler for an indefinite period. MRI to come. pic.twitter.com/jD8n1WkkBT