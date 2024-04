Οι Πέλικανς θα έχουν και δεύτερη ευκαιρία για την είσοδο στα play off του ΝΒΑ ωστόσο άπαντες είναι σε αναμμένα κάρβουνα μετά τον τραυματισμό του Ζάιον Γουίλιαμσον.

Δεν έφτανε η ήττα από τους Λος Άντζελες Λέικερς με την οποία έχασαν τη ευκαιρία να πάρουν από... τώρα το εισιτήριο για τα play off, ήρθε να προστεθεί και ο τραυματισμός του Ζάιον!

Me 3:13 να απομένουν για το τέλος του πρώτου αγώνα play in των θέσεων 7-8 στη Δύση και με το σκορ στο 95-95, ο Γουίλιαμσον αφού σκόραρε με αριστερό hoοk, ένιωσε τράβηγμα στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο. Αμέσως κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά και αποχώρησε εκνευρισμένος για τα αποδυτήρια πετώντας την πετσέτα με μανία στο παρκέ.

Φυσικά σήμανε... συναγερμός στην ομάδα της Νέας Ορλεάνης καθώς μετά από αυτήν την ήττα θα κληθούν να διεκδικήσουν την είσοδο στα play off μέσα από ένα «do or die» παιχνίδι απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς οι οποίοι με τη σειρά τους κέρδισαν το Play In των θέσεων 9-10 απέναντι στους Γουόριορς.

Δείτε τον τραυματισμό του Ζάιον και τον εκνευρισμό του