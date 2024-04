Οι Σίξερς παρουσίασαν το άγαλμα του Άλεν Άιβερσον, μόνο που αυτό ήταν σε μέγεθος μίνι. Με καλό λόγο.

Οι Σιξερς είχαν προαναγγείλει τη δημιουργία ενός αγάλματος για τον Άλεν Άιβερσον. Για να μπει στον εξωτερικό χώρο του προπονητικού κέντρου της ομάδας, στο πλάι άλλων θρύλων των Σίξερς.

Μόνο που η αποκάλυψη του αγάλματος προκάλεσε πολλά σχόλια, αφού ο πραγματικός Άιβερσον είναι μεγαλύτερος σε όγκο από το άγαλμα, το οποίο τον απεικονίζει να κάνει μία από τις διάσημες σταυρωτές του ντρίπλες.

Ωστόσο, το μέγεθός του είναι ίδιο με τα υπόλοιπα, όπως αυτά του Τσαρλς Μπάρκλεϊ, Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, Μορίς Τσικς και Τζούλιους Έρβινγκ.

Allen Iverson leads the unveiling of his new statue 🤩



pic.twitter.com/yu4jiC5tq8