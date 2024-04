Ο Καρλ Άντονι Τάουνς θα επιστρέψει στη δράση για τους Τίμπεργουλβς κόντρα στους Χοκς.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Έντριαν Βοϊναρόφκσι, ο Καρλ Άντονι Τάουνς θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στον επερχόμενο αγώνα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με τους Ατλάντα Χοκς.

Ο 28χρονος ψηλός είχε υποβληθεί σε επέμβαση ώστε να διορθώσει τη ζημιά που υπέστη στον μηνίσκο του αριστερού του ποδιού και αναγκάστηκε να χάσει περίπου έναν μήνα από την προσπάθεια της ομάδας του στο NBA.

Τη φετινή σεζόν ο Τάουνς έχει αγωνιστεί σε 60 αγώνες και μετράει 22.1 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 3 ασίστ κατά μέσο όρο ανά ματς.

Minnesota All-Star Karl-Anthony Towns is expected to make his return vs. Atlanta on Friday, sources tell ESPN. Towns was upgraded to questionable for game. https://t.co/Z7Z1DM0JS4