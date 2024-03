Ο Καρλ Άντονι Τάουνς θα υποβληθεί σε επέμβαση για να διορθώσει το πρόβλημα στο μηνίσκο. Θα χάσει τουλάχιστον ένα μήνα.

Ο Καρλ Άντονι Τάουνς αναμένεται να επιστρέψει στην αρχή των play off του NBA! Ο σέντερ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ο οποίος τραυματίστηκε στο μηνίσκο του αριστερού ποδιού, θα πρέπει να υποβληθεί σε επέμβαση για να διορθώσει τη ζημιά.

Αυτό σημαίνει ότι σε ένα μήνα θα γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασής του. Οι Τίμπεργουλβς, με ρεκόρ 44-19 εξακολουθούν να έχουν το Νο1 στη Δύση, ενώ ο Τάουνς είναι κομβικός παίκτης στην πορεία της ομάδας του.

Έχει αγωνιστεί σε 60 αγώνες και μετράει 22.1 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 3 ασίστ ανά ματς.

