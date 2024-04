Ο Ντάνκαν Ρόμπινσον δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί και θα παραμείνει εκτός δράσης κόντρα στους Χοκς.

Όπως έκανε γνωστό με επίσημη ενημέρωσή της η ομάδα των Μαϊάμι Χιτ, ο Ντάνκαν Ρόμπινσον δεν θα λάβει συμμετοχή στην αναμέτρηση με αντίπαλο τους Ατλάντα Χοκς καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Πιο συγκεκριμένα, ο 29χρονος Αμερικάνος περιφερειακός, ταλαιπωρείται από τον σύνδρομο ζυγοαποφυσικών αρθρώσεων, ένας τύπος οστεοαθρίτιδας που «χτυπά» στις αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης.

Τη φετινή σεζόν ο Ρόμπινσον έχει κατά μέσο όρο σε 68 παιχνίδια στο NBA από 12,9 πόντους με 2,8 ασίστ και 2,5 ριμπάουντ σε 28 λεπτά εντός παρκέ.

#MIAvsATL INJURY UPDATE: Duncan Robinson (left facet syndrome) has been ruled out of tonight's game vs the Hawks.



Terry Rozier (neck spasms) is listed as questionable.