Ο Λεμπρόν Τζέιμς έβγαλε το καπέλο στην Κέιτλιν Κλαρκ για το τρομερό πρώτο δεκάλεπτο στον μεγάλο τελικό του NCAA.

Ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ δεν μπορούσε να μην σχολιάσει τα «όργια» της Κέιτλιν Κλαρκ στο ξεκίνημα του μεγάλου τελικού του κολεγιακού πρωταθλήματος γυναικών.

Το «big thing» του παγκόσμιου μπάσκετ έκανε πράγματα και θαύματα στην 1η περίοδο του τελικού στο Κλίβελαντ έχοντας 18 πόντους από τους συνολικά 27 της ομάδας της.

«Εάν δεν ενθουσιάζεστε με το παιχνίδι της Κέιτλιν Κλαρκ, πολύ απλά είστε haters. Μείνετε μακριά από αυτούς τους ανθρώπους. Σας παρακαλούμε!» ανέφερε ο Λεμπρόν.

If you don’t rock with Caitlin Clark game you’re just a FLAT OUT HATER!!!!! Stay far away from them people!! PLEASE