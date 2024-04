Ο Μπρόνι Τζέιμς είναι έτοιμος για να βρει στέγη στο NBA, δηλώνοντας συμμετοχή στη διαδικασία του Draft για το 2024.

Είναι πλέον επίσημο. Ο Μπρόνι Τζέιμς θα δηλώσει συμμετοχή στο επόμενο Draft του NBA, ψάχνοντας έτσι την πρώτη του ομάδα και φυσικά να δει αν θα συνυπάρξει με τον πατέρα του, ΛεΜπρόν.

Ο Μπρόνι αγωνίζεται ως γκαρντ και είναι 19 ετών. Από το καλοκαίρι θα αρχίσει τα trials με ομάδες του NBA και θα κρίνει με βάση τις προτάσεις που θα έχει για τον ρόλο του σε ποια ομάδα θα καταλήξει.

Δεν είναι κρυφή, βέβαια, η επιθυμία του ΛεΜπρόν να αγωνιστεί στην ίδια ομάδα με τον γιο του προτού σταματήσει το μπάσκετ, με τον «βασιλιά» να πατάει τα 40 τη φετινή σεζόν.

Ο Μπρόνι Τζέιμς αγωνιζόταν στους USC Trojans και πέρασε μία μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του, συγκεκριμένα με την καρδιά του όταν και υπέστη καρδιακή προσβολή στη διάρκεια προπόνησης τον Ιούλιο του 2023, αλλά επέστρεψε πιο δυνατός και πλέον ονειρεύεται, όπως ο πατέρας του, μια καριέρα στο NBA.

USC freshman Bronny James is declaring for the 2024 NBA Draft. James, 19, also is entering NCAA transfer portal to maintain flexibility. The combo guard will work out for and visit NBA teams and make a draft decision based on evaluation. pic.twitter.com/azJgWNNqmQ